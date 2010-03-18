Янукович звільнив одразу 11 губернаторів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив ряд голів облдержадміністрації у зв`язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави.

Звільнено Володимира ЛОГВИНЕНКА з посади голови Донецької обласної державної адміністрації, Бориса СІЛЕНКОВА з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, Олександра АНТІПОВА з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, Олексія ГАРКУШУ з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Олега ГАВАШІ з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, Миколу СЕРДЮКА з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, Олександра СТАРУХА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації, Віктора ВАКАРАША з посади голови Київської обласної державної адміністрації, Юрія ЗАБЕЛУ з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації, Володимира КУЛІША з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації, Івана ГАВЧУКА з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.