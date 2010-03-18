Тимошенко: у Криму почалися репресії проти представників БЮТ

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує провладну Партію регіонів у переслідуванні людей, які в Криму представляли її інтереси як кандидата на пост глави держави на президентських виборах.

Про це йдеться в статті "Фальшива влада", опублікованій на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Крим став першим регіоном, де після президентських перегонів, інавгурації нового Президента, незаконного розпуску парламентської коаліції та формування нелегітимного уряду розпочалися репресії проти представників Юлії ТИМОШЕНКО, які намагалися під час виборів зупинити фальсифікації з боку Партії регіонів", - йдеться у статті.

Зокрема, наводиться факт проведення Службою безпеки України та прокуратурою обшуку в сільській раді Морського (місто Судак, Крим), де Блок Юлії Тимошенко на позачергових виборах депутатів сільради у вересні 2009 року переконливо переміг, отримавши 12 з 16-ти місць в депутатському корпусі.

Керівник регіональної організації БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО переконаний, що обшуки в сільраді пов’язані з виборчою кампанією, і таким чином Партія регіонів намагається залякати прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

"Наша відповідь проста: сил замало. Це абсолютно безглузде дійство - вони могли б просто встати і битися лобом об стіну сільради. Своїми діями вони паралізували роботу сільради. Вилучили комп`ютери та шукали там якісь листівки, хоча сільська рада не є учасником виборчого процесу", - сказав А.СЕНЧЕНКО.

На сайті також розміщені відеоматеріали та документи, які підтверджують факти фальсифікацій на виборах в Криму. "В Криму, як і в інших регіонах, всі фальсифікації починалися з Державного реєстру виборців. Заздалегідь до списків виборців були включені так звані "двійники", від імені яких потім голосували за "свого" кандидата", - йдеться у статті.

На сайті також опубліковано списки "двійників" в Алушті. "У виборців з однаковим прізвищем, ім`ям та по батькові є невеличка різниця у даті народження - рік-два, а то і всього декілька місяців. Можливо, і не самі вони голосували двічі, але їхнім правом голосу скористалися опоненти Юлії ТИМОШЕНКО", - зазначається у статті.

На сайті Ю.ТИМОШЕНКО також розміщено відеоматеріали, які підтверджують, що багато заяв про голосування вдома написані однією рукою.

"На жаль, через відмову Вищого адміністративного суду взяти до уваги ці докази та дозволити відкрити іншу виборчу документацію, питання, наскільки суттєво це вплинуло на загальні результати, залишилося риторичним. Але докази та свідки є. Для історії", - підкреслюється у статті.