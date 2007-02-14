Тимошенко переконалася, що імперативний мандат діє

Депутати Вінницької міськради більшістю голосів підтримали всі ініціативи Тимошенко

Депутати Вінницької міської ради на сесії, де була присутня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, ухвалили чотири рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, прийняття рішень відбулось сьогодні на позачерговій сесії міськради.

Перед початком сесії Ю.ТИМОШЕНКО закликала депутатів міської ради прийняти питання стосовно продажу землі.

«Я вважаю, що жодна земельна ділянка не може бути ні продана, ні здана в оренду без відкритої процедури аукціону, це дасть можливість збільшити надходження до міського бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ також запропонувала прийняти рішення щодо комунального майна. «Жодна оренда чи продаж комунального майна не може відбуватись без відкритого прозорого розрекламованого аукціону», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона запропонувала запровадити в міській раді відкрите поіменне голосування, а також за допомогою робочої групи перевірити обґрунтованість тарифів на теплопостачання.

В результаті депутатами міської ради на сесії були прийняті рішення про відкрите поіменне голосування, за яке проголосував 41 депутат із 44 присутніх на сесії (всього у Вінницькій міськраді 50 депутатів – УНІАН). Також було прийнято питання про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення шляхом проведення земельних аукціонів – “за” прийняття рішення проголосували 44 депутата; про здійснення передачі в оренду та відчуження (приватизація) вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Вінниці виключно на конкурсних засадах (аукціон) – 41 депутат та про створення тимчасової контрольної комісії з перевірки законності встановлених тарифів – 44 депутати.

Ю.ТИМОШЕНКО схвально оцінила прийняття відповідних рішень депутатами Вінницької міської ради.

Як повідомлялося в УНІАН, із Вінниці розпочалось турне Ю.ТИМОШЕНКО по містах України. Вона має намір взяти участь у сесіях обласних, міських і районних рад. Причиною турне Ю.ТИМОШЕНКО стало набуття чинності положення про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.