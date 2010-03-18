Тігіпко замінятиме першого віце-прем'єр-міністра

Кабінет міністрів України визначив порядок виконання повноважень першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів у разі відсутності будь-кого з них.

Відповідне розпорядження № 456 розміщено на сайті уряду.

Відповідно до документу, у разі відсутності першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА його повноваження виконує віце-прем’єр Сергій ТІГІПКО і навпаки.

У разі відсутності віце-прем’єра Бориса КОЛЕСНІКОВА, його повноваження здійснює віце-прем’єр Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єра Володимира СІВКОВИЧА замінює віце-прем’єр Володимир ТИХОНОВ, Віктора СЛАУТУ – Б.КОЛЕСНІКОВ, В.ТИХОНОВА – В.СЛАУТА.