Тігіпко замінятиме першого віце-прем'єр-міністра
20:11, 18 березня 2010Політика
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Кабінет міністрів України визначив порядок виконання повноважень першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів у разі відсутності будь-кого з них.
Відповідне розпорядження № 456 розміщено на сайті уряду.
Відповідно до документу, у разі відсутності першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА його повноваження виконує віце-прем’єр Сергій ТІГІПКО і навпаки.
У разі відсутності віце-прем’єра Бориса КОЛЕСНІКОВА, його повноваження здійснює віце-прем’єр Володимир СЕМИНОЖЕНКО.
Віце-прем’єра Володимира СІВКОВИЧА замінює віце-прем’єр Володимир ТИХОНОВ, Віктора СЛАУТУ – Б.КОЛЕСНІКОВ, В.ТИХОНОВА – В.СЛАУТА.
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