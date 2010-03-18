Чоловік Ульянченко став заступником Табачника

... та інші кадрові ротації в міністерстві

Розпорядженням Кабінету міністрів України на посаду першого заступника міністра освіти і науки України призначено Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО. Відповідне розпорядження розміщене на Урядовому порталі. Іншим розпорядження Олександра ГРЕБЕЛЬНИКА за власним бажанням звільнено з посади першого заступника міністра освіти. Також за власним бажанням з посади заступника міністра освіти і науки України звільнено Павла ПОЛЯНСЬКОГО. Ще одним розпорядженням уряду введено додатково посаду заступника міністра освіти і науки України. Іншими розпорядженнями на посади заступників цього міністерства призначено Віктора ІВЧЕНКА (чоловік екс-голови Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО) та Євгена СУЛІМУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter