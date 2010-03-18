Чоловік Ульянченко став заступником Табачника

20:29, 18 березня 2010
Політика
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... та інші кадрові ротації в міністерстві

Розпорядженням Кабінету міністрів України на посаду першого заступника міністра освіти і науки України призначено Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО.

Відповідне розпорядження розміщене на Урядовому порталі.

Іншим розпорядження Олександра ГРЕБЕЛЬНИКА за власним бажанням звільнено з посади першого заступника міністра освіти.

Також за власним бажанням з посади заступника міністра освіти і науки України звільнено Павла ПОЛЯНСЬКОГО.

Ще одним розпорядженням уряду введено додатково посаду заступника міністра освіти і науки України.

Іншими розпорядженнями на посади заступників цього міністерства призначено Віктора ІВЧЕНКА (чоловік екс-голови Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО) та Євгена СУЛІМУ.

 

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