Чоловік Ульянченко став заступником Табачника
20:29, 18 березня 2010Політика
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... та інші кадрові ротації в міністерстві
Розпорядженням Кабінету міністрів України на посаду першого заступника міністра освіти і науки України призначено Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО.
Відповідне розпорядження розміщене на Урядовому порталі.
Іншим розпорядження Олександра ГРЕБЕЛЬНИКА за власним бажанням звільнено з посади першого заступника міністра освіти.
Також за власним бажанням з посади заступника міністра освіти і науки України звільнено Павла ПОЛЯНСЬКОГО.
Ще одним розпорядженням уряду введено додатково посаду заступника міністра освіти і науки України.
Іншими розпорядженнями на посади заступників цього міністерства призначено Віктора ІВЧЕНКА (чоловік екс-голови Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО) та Євгена СУЛІМУ.
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