У Харкові завтра буде представлений новий губернатор

Завтра буде представлений новий голова Харківської облдержадміністрації.

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, нового керівника Харківщини представить віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Чинне керівництво Харківської ОДА отримало доручення готувати на п’ятницю, 19 березня, нараду, на якій і буде представлено нового голову ОДА.

«З Києва отримано телефонограму про необхідність підготувати нараду, на якій представлять губернатора, проте його прізвище не було названо», - сказав співрозмовник агентства.

Ймовірно, ним стане нинішній Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, хоча до останнього часу основним претендентом на цю посаду вважався народний депутат, голова Харківської обласної організації Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ. Серед претендентів ЗМІ також називали, народного депутата Віктора КОРЖА, першого заступника міського голови Харкова Олександра КРИВЦОВА, голову однієї з райдержадміністрацій Харківщини, який у минулому нетривалий час обіймав посаду губернатора, Степана МАСЕЛЬСЬКОГО.

За інформацією сайту Харківської міськради, сьогодні М.ДОБКІН перебував у Києві.

Джерело УНІАН це підтвердило, повідомивши, що харківського мера «бачили в Адміністрації Президента України».

«Той факт, що Харківська мерія залучена до підготовки наради 19 березня за участю СЕМИНОЖЕНКА, може також бути певним свідченням того, що губернатором призначать ДОБКІНА», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас, сайт Харківської міськради повідомляє, що 19 березня о 17.00 відбудеться позачергова сесія міськради, розпорядження про її проведення підписав секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС. «На сесії, ймовірно, буде оголошений посадовець, який виконуватиме обов’язки мера, і ним, швидше за все, буде КЕРНЕС», - припускає інше джерело УНІАН.