Парламент Криму змінив склад президії
У БЮТ кажуть про політичні мотиви
Парламент Криму вніс зміни до складу своєї президії.
Як передає кореспондент УНІАН, представники фракції «Блоку Юлії Тимошенко» позбулися двох посад, як вони самі говорять «з політичних мотивів». БЮТ знаходиться в «конструктивній опозиції» до коаліції в парламенті.
На посаду першого віце-спікера повернувся лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ. З жовтня 2009 року до середини березня 2010-го першим заступником керівника парламенту працював член Партії регіонів Григорій ІОФФЕ. Г.ІОФФЕ - соратник Анатолія ГРИЦЕНКА, спікера-регіонала, котрий пішов у відставку, - написав заяву про залишення ним віце-спікерської посади, яку парламент задовольнив 17 березня.
Тим часом, сьогодні Г.ІОФФЕ повернувся в крісло керівника мандатної комісії кримського парламенту, яке він займав до жовтня 2009-го.
Депутат з фракції «Солідарність» Юхим ФІКС, який керував мандатною комісією з жовтня 2009-го, обійняв посаду голови комісії з культури і спорту, з якого звільнено бютівця Юрія МОГАРИЧОВА.
Головою комісії з науки і освіти обрана депутат з фракції «Солідарність» Галина ГРЖИБОВСЬКА, замість звільненої з цієї посади депутата-«регіонала» Валентини ТУМАНОВОЇ.
Парламентарій з фракції «Союз» Світлана САВЧЕНКО повернулася в крісло голови парламентської комісії із соцпитань і охорони здоров`я, якої вона позбулася в жовтні 2009-го. З посади звільнена член фракції БЮТ Тетяна ЗВЄРЄВА.
Представник фракції «Союз» Володимир КЛИЧНИКОВ очолив комісію з аграрних і земельних питань, з посади звільнений член фракції «Курултай-Рух» Абмажит СУЛЕЙМАНОВ. Він призначений головою нової комісії - з питань соціального розвитку села.
Депутат член ПР, колишній перший віце-прем`єр уряду автономії Микола КОЛІСНИЧЕНКО очолив комісію з місцевого самоврядування, з цієї посади звільнений його однопартієць Павло ІЄНО.
«Регіонал» Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ керуватиме комісією з правових питань і надзвичайних ситуацій, з цієї посади звільнена представниця фракції Блока Вітренко «Народна опозиція» Людмила ЛУБІНА. Вона очолила новостворену комісію - з питань протидії корупції.
Решта членів президії зберегли свої посади.
Як повідомляв УНІАН, раніше зміни в президії парламенту відбулися в жовтні 2009 року, тоді були звільнені опоненти А.ГРИЦЕНКА, котрі добивалися його відставки, при цьому соратники тодішнього спікера і представники БЮТ одержали посади в президії.
17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів А.ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКИДИ з посад спікера і прем`єра, обравши замість них «регіоналів» Володимира КОНСТАНТИНОВА і Василя ДЖАРТИ.
Президент Віктор ЯНУКОВИЧ призначив А.ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.