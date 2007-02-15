Скільки українців відчувають потребу у новій Конституції (соцопитування)

На сьогоднішній день лише 9,3% українців вважають за необхідне прийняття нової редакції Конституції України.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року.

При цьому, згідно з результатами, лише 17,4% дотримуються думки, що чинна Конституція взагалі не потребує змін. Разом з тим відносну більшість - 36,9% становлять ті, хто вважає доцільним внесення змін до чинної Конституції. За повернення до Конституції в редакції 1996 р. виступають лише 3,4%. При цьому майже третина опитаних - 30,5% не змогла відповісти на це запитання.

Всього було опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 119 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.