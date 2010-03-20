Наукову раду Мінекономіки очолив Цушко

Міністр економіки України Василь ЦУШКО очолив Наукову раду Міністерства економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра, таке рішення було прийнято 19 березня на першому організаційному засіданні Наукової ради.

Координатором Ради обрано заступника міністра економіки Ірину КРЮЧКОВУ, секретарем стала консультант міністра економіки Людмила МУСІНА.

За словами В.ЦУШКА, Рада стане «своєрідним центром незалежного всебічного обґрунтування рішень уряду за ключовими напрямами економічної політики, від яких залежить створення фундаменту економічної й технологічної модернізації країни».

На засіданні Наукової ради було також розглянути «невідкладні заходи Кабінету міністрів на перші 100 днів його роботи, а також пріоритетні напрями роботи Мінекономіки на поточний рік та проект Положення про Наукову раду Міністерства».

Участь у засіданні Ради, серед інших, взяли: директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАНУ Валерій ГЕЄЦЬ, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, академік НАНУ Юрій ПАХОМОВ, директор Інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАНУ Елла ЛІБАНОВА, директор Інституту економіки промисловості, академік НАНУ Олександр АМОША, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, академік Борис БУРКІНСЬКИЙ, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ, директор Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки Ігор МАНЦУРОВ.