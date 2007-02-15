Томенко заразився від Мороза?

Круглий стіл з приводу конституційного процесу в Україні за участі депутатів та голови Верховної Ради Олександра Мороза, анонсований на четвер, не відбудеться у зв’язку з хворобою спікера, повідомляє Українська правда.

Про це журналістам повідомили організатори круглого столу.

У свою чергу керівник прес-служби Верховної Ради Вікорія Шведова підтвердила інформацію про хворобу Мороза. Водночас вона не уточнила, чим саме хворіє спікер.

"Він, як і всі нормальні люди, може хворіти", - сказала Шведова.

Вона також зазначила, що їй невідомо, з яких причин було перенесено круглий стіл, оскільки, за її словами, його організаторами виступала не Верховна Рада.

Водночас Шведова сказала, що заходи, заплановані Верховною Радою на четвер, відбудуться у встановленому порядку і, ймовірно, у них візьме участь перший віце-спікер Адам Мартинюк.

На четвер було заплановано зустріч Мороза з президентом Парламентської Асамблеї ОБСЄ Леннмаркером.

У той же час перенесено сьогоднішню прес-конференцію заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, яка мала відбутись в агентстві УНІАН о 10.30.

За інформацією джерел М.ТОМЕНКО захворів і у нього висока температура.