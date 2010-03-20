Єжель запровадив у ЗСУ нове професійне свято

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ запровадив нове професійне свято - День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних сил України, що відзначатиметься щороку 25 лютого.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони, відповідний наказ М.ЄЖЕЛЬ підписав 19 березня.

Нове професійне свято встановлено з метою підтримання престижу інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ та мобілізації інженерно-технічного складу на успішне виконання завдань з підтримання постійної бойової готовності авіаційної техніки, йдеться у повідомленні.

Як підкреслили в Міноборони, за 18 років існування ЗСУ інженерно-авіаційна служба відбулася як провідна служба в організації та проведенні важливих заходів бойової і оперативної підготовки і жоден політ не може бути виконаним без вирішення питань інженерно-авіаційного забезпечення.