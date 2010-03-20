Мінекономіки і Мінфін кинули на підмогу Черновецькому

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів та Міністерству економіки разом з київською владою вжити заходів для розв’язання найбільш гострих проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку Києва.

«Разом з керівництвом Києва Міністерство фінансів та Міністерство економіки, підключайтесь і Сергій Леонідович ТІГІПКО, розгляньте одразу комплекс першочергових питань. Три питання ми повинні розглянути у процесі підготовки держбюджету-2010: Євро-2012, функції столиці і бюджет Києва», - наголосив М.АЗАРОВ, додавши, що ці питання на сьогодні потребують негайного розв’язання.

Щотижня столична влада має звітувати перед Кабміном, додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, глава уряду дав три місяці на наведення порядку в столиці.