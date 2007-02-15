Янукович заявив, що коаліція не сприймає ні Огризка, ні Короля
11:43, 15 лютого 2007Політика
973
Проведуть дискусію
Представники антикризової коаліції заздалегідь налаштовані негативно відносно кандидатур на посаду міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА і голови СБУ Віктора КОРОЛЯ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Донецьку заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Попереднє опитування депутатів засвідчило, що більшість депутатів налаштовані негативно з найрізноманітніших причин», - сказав прем`єр, зазначивши при цьому, що, безумовно, відносно даних кандидатур в антикризовій коаліції проходитиме дискусія.
В.ЯНУКОВИЧ додав, що дані питання розглядатимуться наступного тижня на засіданнях фракцій, що входять до складу коаліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter