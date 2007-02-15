Ющенко не хоче шоу і знає, звідки віє вітер

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що перед внесенням у парламент кандидатури Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України це питання обговорювалось і не викликало заперечень з боку партій, що входять до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, так він прокоментував журналістам нещодавню заяву народного депутата від Партії регіонів Ганни ГЕРМАН про те, що Президент нібито не зацікавлений у позитивному голосуванні по кандидатурі В.ОГРИЗКА, оскільки не веде переговорів з Партією регіонів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він проти «всілякого роду шоу, яке може влаштовуватися і по даних кандидатурах (В.ОГРИЗКА і Віктора КОРОЛЯ на посаду голови СБУ – УНІАН), і по будь-яких кандидатурах від Президента».

Він зауважив, що розуміє мотиви вищезазначеної заяви. При цьому В.ЮЩЕНКО сказав, що якщо позиція змінилась, то можна вигадувати будь-яку версію для того, щоб не підтримувати кандидатури, запропоновані Президентом.

«Тому я закликаю парламент зробити своє рішення по даному питанню. Люди, яких я пропоную, - кадрові фахівці з відповідною освітою, з відповідним досвідом роботи», - підкреслив Президент, додавши, що це патріоти, віддані справі, чесні, «у них немає жодної плями в біографії, яка б змусила будь-якого народного депутата ставити під сумнів прозорість президентського подання».

В.ЮЩЕНКО додав, що все решта - не від щирості.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого член фракції Партії регіонів Г.ГЕРМАН заявила, що Президент не дуже зацікавлений у призначенні В.ОГРИЗКА на посаду керівника Міністерства закордонних справ України.

«Ви знаєте, як досягаються угоди і як поводиться В.ЮЩЕНКО, коли він насправді чогось хоче. Зараз ми такого не бачимо», - сказала Г.ГЕРМАН.

«Якщо Президент насправді захоче, щоб В.ОГРИЗКО був міністром закордонних справ, то він буде міністром. А якщо для Президента це лише поза, а насправді він хоче іншого міністра, - буде інший міністр. Ми голосуватимемо за того міністра, якого насправді хоче Президент», - додала вона.