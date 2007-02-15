Янукович сьогодні вперше почув про чорний список

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сумнівається, що існує якийсь «чорний список» українських громадян, яким заборонено в`їзд в Російську Федерацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Донецьку.

«Я вперше чую про це, я в це не вірю, ні в які «чорні списки», - сказав він.

При цьому він зазначив, що дворічний період з`ясування відносин України і Росії через засоби масової інформації залишив негативний слід на політичних і економічних взаємовідносинах двох країн.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зараз уряд робить кроки для виправлення ситуації, що склалася, для зняття проблем між Україною і Росією.

«Ми в змозі на рівні двосторонніх відносин розв`язати дані проблеми, і їх не буде в перспективі», - сказав прем`єр, зазначивши, що існування даних проблем не хочуть ні українці, ні росіяни.