Що думають люди про розвиток подій в Україні (соцопитування)

В Україні 63,2% громадян вважають, що події у державі відбуваються у неправильному напрямі, повідомили УНІАН у Центрі Разумкова.

Як свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного з 2 по 9 лютого, кількість громадян, які поділяють цю думку, у лютому 2007 року збільшилась на 3,1% порівняно з результатами аналогічного опитування у грудні 2006 року. Але при цьому найменша кількість тих, хто вважає, що події розвиваються в неправильному напрямі, - у Південному регіоні: 53,1%, а в інших регіонах − від 63% до 67%.

За даними соціологів, лише 16,3% респондентів відповіли, що події розвиваються у правильному напрямі.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року за участю 2011 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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