Луценко здогадується, навіщо Януковичу Стельмах

Луценко вважає, що нова влада залишила на посаді Стельмаха, аби мати доступ до станку для друку грошей

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що нова влада залишила на посаді голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, аби мати «вільний доступ» до станку для друку грошей.

Таку думку він висловив в ефірі «5-го каналу» і неділю.

Він нагадав, що коли у Верховній Раді ставилося питання про відставку В.СТЕЛЬМАХА, Партія регіонів двічі голосувала за його звільнення. В той же час, додав він, зараз новій владі потрібні кошти на виконання їхніх необгрунтованих обіцянок.

«Саме тому Партія регіонів, яка двічі голосувала за зняття СТЕЛЬМАХА до виборів, зараз залишила його на посаді попри те, що він не має права її обіймати через закінчення контракту та пенсійний вік. Але його залишили, щоб, очевидно друкувати гроші», - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що це призведе до чергової інфляції.