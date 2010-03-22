Одеську міліцію теж очолив «донецький»

Одеське облуправління МВС очолив колишній заступник начальника Південної митниці

Головне управління МВС України в Одеській області очолив полковник міліції Михайло ЯЦКОВ.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС в області.

Раніше цю посаду обіймав генерал міліції Богдана КЕРНИЦЬКИЙ.

До нового призначення М.ЯЦКОВ працював начальником митних постів «Іллічівськ», «Одеса-порт», заступником начальника Південної митниці.

46-річний М.ЯЦКОВ народився у Горлівці Донецької області, закінчив Краматорський індустріальний інститут і Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому держуніверситеті. Працював дільничним інспектором інспекції у справах неповнолітніх у Горлівці, з 1990 року працював на оперативних і керівних посадах підрозділів з боротьби з економічною злочинністю: очолював Горлівське управління податкової міліції, проходив службу у Києві, Херсонській і Одеській областях.