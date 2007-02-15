Міністр оборони скасував чоботи і онучі

Міністерство оборони України планує відмінити чоботи та онучі для солдат строкової служби з осіннього призову.

Про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в літаку, прямуючи до Львова.

«Міністром оборони прийнято рішення, що починаючи з осіннього призову цього року і надалі в армії більше не буде чобіт і онуч», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що підпише відповідний наказ, а відповідні доручення вже дані Генштабу та службам забезпечення.

«Це цивілізаційна зміна, адже наші солдати віками носили чоботи та онучі – ми від цього відмовляємось», - сказав міністр.

За його словами, починаючи з осіннього призову всі строковики будуть забезпечені сучасним взуттям (черевиками) та шкарпетками. За нормами забезпечення контрактників, прапорщиків та офіцерів. Міністр оборони підкреслив, що таким чином «неадекватна гігієна та потерті ноги відійдуть в минуле».

Крім того, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що паралельно Міноборони переходить до єдиних стандартів якості тканин для польової форми. За його словами, польова форма буде в усіх однакової якості, як для солдат, так і для генералів.