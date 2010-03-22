Завтра до Москви за дешевим газом летить український десант

Завтра в Москву планує прибути українська делегація для проведення газових переговорів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило інформоване джерело.

«Візит української делегації для проведення газових переговорів заплановано на завтра», - сказав він.

За його словами, у складі української делегації буде нове керівництво паливно-енергетичного комплексу України.

Співрозмовник агентства не виключив, що українська делегація пробуде в Москві до кінця тижня.

Також він повідомив, що на переговорах планується обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України, пов’язуючи це зі зниженням ціни на газ для України.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Кабінет міністрів України призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».

11 березня Верховна Рада України затвердила Юрія БОЙКА на посаді міністра палива та енергетики України.