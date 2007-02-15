Успіхи Януковича не дозволяють підвищити пенсії і зарплати

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поки не бачить підстав для перегляду мінімального рівня зарплат і пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Донецьку.

За словами прем`єр-міністра, не дивлячись на позитивні макроекономічні показники січня поточного року, в економіці існує ще багато негативних тенденцій, які були успадковані від колишньої політики, що призвела до різкого погіршення соціально-економічної ситуації.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що як тільки економіка набуде рис стабільності, уряд готовий ухвалити відповідне рішення в соціальній сфері.

«Безумовно, інерція, яка є, її неможливо зараз зупинити й різко починати зростання. Як тільки економіка стане стабільною, ми ухвалюватимемо відповідне рішення», - сказав прем`єр, зазначивши при цьому, що вже зараз уряд ініціював ухвалення ряду законів, що відкривають можливості для підняття соціального рівня.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд негайно внести до законодавства зміни, що стосуються підвищення соціальних виплат населенню, заявив 14 лютого заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

В.БОНДАР нагадав, що парламент наприкінці минулого року прийняв постанову, якою передбачив можливість перегляду положень державного бюджету щодо соціальних виплат у разі сприятливої економічної ситуації. (Передбачалося, що з 1 квітня 2007 року уряд збільшить прожитковий мінімум із 380 грн. до 397 грн., а з 1 жовтня - до 406 грн.; мінімальна заробітна плата з 1 травня буде збільшена до 420 грн., з 1 серпня - до 430 грн., а з 1 грудня - до 460 грн. – УНІАН).

При цьому В.БОНДАР зазначив, що Президент чекає від уряду підготовки й прийняття документів, якими б були збільшені зарплати та пенсії.