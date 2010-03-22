Фінансовий експерт радить українцям не розслаблятися

Говорити, що криза в Україні завершилася і вже не повернеться, ще зарано. Таку думку щодо фінансово-економічної ситуації в країні висловив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Процес стабілізувався: не лихоманить ринки, банки починають видавати кредити, депозити в українських банках повільно, але зростають. Це основні індикатори, що показують покращення ситуації. Проте все ще не так добре, як хотілося б», – зазначив банкір.

На думку голови правління Банку Кіпру, вихід із кризи загальмував непрозорий та незрозумілий розподіл коштів, виділених Міжнародним валютним фондом на стабілізацію ситуації в економіці.

«Гроші, які Україна отримала від Міжнародного валютного фонду, пішли не в економіку, а на сумнівну підтримку соцстандартів, і в подальшому це може негативно відгукнутися», – припустив Владислав Байрака.

Як зазначив фінансовий експерт, якби механізми витрат цих грошей були відкритими, зрозумілими та не існувало б зловживань, результат був би значно кращим.

Нагадаємо, у 2009 році Банк Кіпру (Bank of Cyprus) увійшов до списку найкращих банків світу у межах однойменного щорічного проекту, організованого престижним журналом Global Finance.

За підсумками 2009 року Bank of Cyprus Group показала 313 мільйонів євро прибутку. Загальні активи групи оцінюються в 39 мільярдів євро.