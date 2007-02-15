Янукович обвів Ющенка кругом пальця?

Заяви прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про відсутність підстав для перегляду мінімального рівня зарплат і пенсій є фактичною відмовою від зобов’язань, взятих перед Президентом України під час ухвалення бюджету на 2007 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це заявив лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що наприкінці 2006 року бюджет був підписаний Президентом під зобов’язання уряду підвищити мінімальну заробітну плату і пенсію.

“Реальне зменшення заробітних плат і пенсій, яке відбувається у зв’язку з політикою уряду ЯНУКОВИЧА на тлі багаторазового зростання тарифів на ЖКП та цілої низки інших подорожчань, мусить бути зупинене”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. За його словами, якщо цього не буде зроблено на виконання зобов’язань коаліції та уряду перед Президентом, то такі процеси ініціюватиме фракція “Наша Україна”.

Лідер фракції пояснив, що “це може бути внесення на розгляд парламенту проектів постанов про підвищення мінімальної заробітної плати та пенсії”.

“Такі заяви прем’єра вкотре доводять, що його політика носить виразно антисоціальний характер і спрямована на задоволення інтересів олігархічних кланів, а не простих людей”, - додав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час візиті до Донецька В.ЯНУКОВИЧ заявив, що поки не бачить підстав для перегляду мінімального рівня зарплат і пенсій.

Між тим Президент В.ЮЩЕНКО закликав уряд негайно внести до законодавства зміни, що стосуються підвищення соціальних виплат населенню.

Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР 14 лютого нагадав, що парламент наприкінці минулого року прийняв постанову, якою передбачив можливість перегляду положень державного бюджету щодо соціальних виплат у разі сприятливої економічної ситуації. (Передбачалося, що з 1 квітня 2007 року уряд збільшить прожитковий мінімум із 380 грн. до 397 грн., а з 1 жовтня - до 406 грн.; мінімальна заробітна плата з 1 травня буде збільшена до 420 грн., з 1 серпня - до 430 грн., а з 1 грудня - до 460 грн. – УНІАН).

При цьому В.БОНДАР зазначив, що Президент чекає від уряду підготовки й прийняття документів, якими б були збільшені зарплати та пенсії.