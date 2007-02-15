Тимошенко нарвалася в Черкасах на пікет

У Черкасах близько 200 підприємців пікетують сесію міської ради, в роботі якої наразі бере участь лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці, які прийшли із прапорами БЮТ, вимагають не приймати рішення про користування об’єктами комунальної власності та оренду земель на умовах аукціону. Зокрема, на транспарантах написано гасло: “Ні – земельним аукціонам!”.

Крім того, підприємці вимагають зниження тарифів на ЖКГ, а також відставки міського голови Сергія ОДАРИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Черкас з метою “навести порядок в органах місцевого самоврядування, змусити депутатів працювати для людей, а не для себе”.

Основні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО: знизити для населення тарифи на житлово-комунальні послуги та запровадити чесну і прозору процедуру продажу землі виключно на аукціонах.