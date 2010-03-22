Американці відкинули ідею Януковича

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Держсекретар США Гілларі КЛІНТОН ухвалили рішення про те, що договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) буде підписано у Празі, а не у Києві, як це передбачалося раніше. Про це сьогодні повідомляє «КоммерсантЪ Украина».

"Проти Києва виступили американці, – пояснив виданню один з російських високопосадовців. – Вони ще не дуже розуміють, яка влада тепер в Україні, і не готові до різкого зближення. Хоча ми були не проти української столиці".

Новий договір про СНО має замінити договір про СНО-1, підписаний СРСР і США у Москві в липні 1991 року. До закінчення своєї дії (грудень 2009 року) договір СНО-1 серед іншого забороняє сторонам виробництво, випробування і розгортання балістичних ракет повітряного запуску і підводних пускових установок балістичних і крилатих ракет.

З ініціативою підписати новий договір про СНО у Києві виступив Президент Віктор ЯНУКОВИЧ – офіційну пропозицію своєму російському колезі Д.МЕДВЕДЄВУ він зробив під час візиту до Москви 5 березня. Пізніше заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН розповіла “Ъ”: "Я думаю, що це дуже цікава ідея. Більше того, російська сторона поставилася до неї з цікавістю. І якщо американці будуть не проти, Україна нарешті стане тим мостом між Сходом і Заходом, про який завжди говорив наш лідер".

За словами співбесідника газети, договір повністю готовий, і зараз сторони узгоджують його формулювання з урахуванням нюансів російської та англійської мов. "У ньому присутнє ув`язування СНО і ПРО, і дуже скоро ви побачите, в якій формі це буде зроблено", – пообіцяв співбесідник ”Ъ”.

Він також запевнив, що документ буде підписано до наміченої на 12 квітня вашингтонської конференції з ядерної безпеки, в якій планує взяти участь і Д.МЕДВЕДЄВ.