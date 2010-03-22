Тимошенко: теперішня влада - не вічна

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою буде незаконним.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО прокоментувала заяви представників офіційного уряду про намір створення газового консорціуму.

"Всі закордонні партнери, яким теперішні "урядовці" з України запропонують утворити консорціум з управління газотранспортною системою нашої держави, повинні знати, що ця пропозиція є незаконною та суперечить національним інтересам України", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції також попередила нинішній уряд про майбутню відповідальність за незаконні дії. "Теперішня влада - не вічна, відповідальні політики повернуться до державного керма і скасують антидержавні угоди, якщо вони будуть укладені. Здавати в управління ГТС - все одне, що здати в управління Україну", - переконана вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадує, що ще 2007 року Верховна Рада за ініціативи БЮТ ухвалила закон, яким заборонено будь-які форми відчуження української газотранспортної системи.

Лідер опозиції також підкреслила, що підписаний за часів її керівництва урядом України газовий контракт з Росією про постачання та транзит природного газу забезпечує європейську схему ціноутворення, виключає з цього процесу будь-яку політику, деполітизує газові відносини з Росією, а відтак - зміцнює державну незалежність України. Крім того, цей контракт не впливає на ціну на газ для населення, яке може повністю забезпечуватися газом власного видобутку.

"Тому консорціум потрібен оточенню ЯНУКОВИЧА – українським олігархам, які через різноманітні політичні поступки, що є цинічною торгівлею незалежністю та державним суверенітетом, прагнуть отримати надприбутки та продовжити процес привласнення стратегічної власності держави", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 19 березня в Запоріжжі заявив, що уряд ініціює передачу української газотранспортної системи у концесію.

"Керівництво держави Україна, яке зараз пішло у відставку, вело неправильну політику: замість того, щоб затягувати наших партнерів працювати через Україну, ми постійно останні 5 років шукали ворогів. А в результаті ми можемо одержати, що через 5-7 років після закінчення будівництва Північного і Південного потоків наша газотранспортна система буде не потрібна ані Росії, ані країнам Євросоюзу. Тому що вся поставка газу з Росії до Євросоюзу піде, оминаючи Україну. Нашу існуючу газотранспортну систему можна буде порізати на металобрухт, не більше того", - заявив А.КЛЮЄВ.

Тому, сказав перший віце-прем`єр, для уникнення такого результату зараз ініціюється створення потрійного консорціуму України, Росії і Євросоюзу і подальша передача української ГТС у концесію.

Завтра, 23 березня, делегація уряду України планує відвідати Москву для проведення газових переговорів. У складі делегації буде нове керівництво паливно-енергетичного комплексу України.

На переговорах планується обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України, пов’язуючи це зі зниженням ціни на газ для України.