Тимошенко: теперішня влада - не вічна

13:38, 22 березня 2010
Політика
2739 0

"Здавати в управління ГТС - все одне, що здати в управління Україну"

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою буде незаконним.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО прокоментувала заяви представників офіційного уряду про намір створення газового консорціуму.

"Всі закордонні партнери, яким теперішні "урядовці" з України запропонують утворити консорціум з управління газотранспортною системою нашої держави, повинні знати, що ця пропозиція є незаконною та суперечить національним інтересам України", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції також попередила нинішній уряд про майбутню відповідальність за незаконні дії. "Теперішня влада - не вічна, відповідальні політики повернуться до державного керма і скасують антидержавні угоди, якщо вони будуть укладені. Здавати в управління ГТС - все одне, що здати в управління Україну", - переконана вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадує, що ще 2007 року Верховна Рада за ініціативи БЮТ ухвалила закон, яким заборонено будь-які форми відчуження української газотранспортної системи.

Лідер опозиції також підкреслила, що підписаний за часів її керівництва урядом України газовий контракт з Росією про постачання та транзит природного газу забезпечує європейську схему ціноутворення, виключає з цього процесу будь-яку політику, деполітизує газові відносини з Росією, а відтак - зміцнює державну незалежність України. Крім того, цей контракт не впливає на ціну на газ для населення, яке може повністю забезпечуватися газом власного видобутку.

"Тому консорціум потрібен оточенню ЯНУКОВИЧА – українським олігархам, які через різноманітні політичні поступки, що є цинічною торгівлею незалежністю та державним суверенітетом, прагнуть отримати надприбутки та продовжити процес привласнення стратегічної власності держави", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 19 березня в Запоріжжі заявив, що уряд ініціює передачу української газотранспортної системи у концесію.

"Керівництво держави Україна, яке зараз пішло у відставку, вело неправильну політику: замість того, щоб затягувати наших партнерів працювати через Україну, ми постійно останні 5 років шукали ворогів. А в результаті ми можемо одержати, що через 5-7 років після закінчення будівництва Північного і Південного потоків наша газотранспортна система буде не потрібна ані Росії, ані країнам Євросоюзу. Тому що вся поставка газу з Росії до Євросоюзу піде, оминаючи Україну. Нашу існуючу газотранспортну систему можна буде порізати на металобрухт, не більше того", - заявив А.КЛЮЄВ.

Тому, сказав перший віце-прем`єр, для уникнення такого результату зараз ініціюється створення потрійного консорціуму України, Росії і Євросоюзу і подальша передача української ГТС у концесію.

Завтра, 23 березня, делегація уряду України планує відвідати Москву для проведення газових переговорів. У складі делегації буде нове керівництво паливно-енергетичного комплексу України.

На переговорах планується обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України, пов’язуючи це зі зниженням ціни на газ для України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter