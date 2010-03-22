Київським ДАІ керуватиме теж «донецький»

Начальник Головного управління МВС України в Києві О.КРИКУН сьогодні представив особовому складу столичного Управління ДАІ нового начальника – полковника міліції Анатолія КУРІННОГО.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків столичної міліції.

За інформацією ЦГЗ, О.КРИКУН поставив завдання новому керівництву столичної ДАІ зосередити увагу на підвищенні ефективності роботи МРЕВ, жорстко реагувати на усілякі прояви хабарництва серед особового складу і серед водіїв-порушників ПДР, провести атестацію автошкіл щодо якості підготовки водіїв.

Як повідомлялося, А.КУРІННИЙ до призначення у столиці працював заступником начальника Управління ДАІ ГУ МВС в Донецькій області, ще раніше - начальником УДАІ в м. Макіївка Донецької області.