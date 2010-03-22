Експерт квапить Азарова з реформами, щоб не палили опудала

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що уряд Миколи АЗАРОВА має терміново розпочати реформи в житлово-комунальній сфері.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо сьогоднішньої акції «Очищення вогнем: комуналці потрібні реформи» Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» під стінами Міністерства з питань ЖКГ.

«Сьогодні уряд АЗАРОВА має унікальний шанс довести свою реформаторську сутність. Реформи в галузі ЖКГ перезріли – країна в багатьох секторах перебуває на межі техногенної катастрофи», - заявив В.БАЛА, підкресливши, що тому активність таких організацій, як «Комунальний фронт», цілком зрозуміла.

За словами експерта, для суспільства навіть готовність до реформ у ЖКГ вже стане лакмусовим папірцем ефективності роботи нового уряду. «Тим більше, що далі тягнути з реформами в цьому секторі – небезпечно для національної безпеки», - заявив В.БАЛА, відзначивши, що якщо найближчим часом реформи не буде ініційовані, то слідом за опудалом колишніх керівників галузі активісти «Комунального фронту» спалюватимуть опудала вже нових урядовців, як і нормативні документи, ухвалені МінЖКГ, які не покращують ситуацію в галузі і якість послуг, що надаються населенню.

На думку В.БАЛИ, саме за часів кризи інвестиції у ЖКГ дадуть максимальний економічний ефект, проте для цього вкрай важлива активна позиція профільних урядовців, готових відійти від практики «нецивілізованого лобізму» монопольних структур.

«Лише вільна і рівноправна конкуренція на ринку ЖКГ – а це головне завдання держави – може забезпечити ефективний розвиток галузі», - наголосив директор АМС.