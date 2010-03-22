ЦВК зареєструвала 22 нових нардепи (список)

Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами 22 представники Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК – “за” проголосували всі 13 присутніх на засіданні членів Центрвиборчкому.

Народними депутатами стали Петро МЕЛЬНИК (проживає у м. Ірпінь Київської області), Юрій БОЛДИРЄВ (м. Київ), Максим ЛУЦЬКИЙ (м. Київ), Олег НАДОША (м. Кременчук Полтавської області), Валерій КЕЛЕСТИН (м. Рогатин Івано-Франківської області), Володимир ОЛІЙНИК (м. Черкаси), Володимир ТОЛСТЕНКО (м. Севастополь), Олексій БОЯРЧУК (м. Ялта, АРК), Олександр КОЗУБ (м. Запоріжжя), Сергій МАЙБОРОДА (м. Миколаїв), Григорій КАЛЕТНІК (м. Київ), Василь СТЕЛЬМАШЕНКО (с. Тетянівка Слов’янського району Донецької області), Олександр ЗАЦ (м. Донецьк), Володимир ЛИЧУК (м. Калуш Івано-Франківської області), Владислав ЗАБАРСЬКИЙ (м. Київ), Андрій ПІНЧУК (м. Буча Київської області), Анатолій ГОРБАТЮК (м. Луцьк), Віталій ЗАБЛОЦЬКИЙ (м. Київ), Василь ЧУДНОВ (с. Космач Косівського району Івано-Франківської області), Юрій ЧМИРЬ (м. Шостка Сумської області), Олексій КУНЧЕНКО (м. Сєвєродонецьк Луганської області) та Денис ОМЕЛЬЯНОВИЧ (м. Донецьк).

Ці особи були включені до списку Партії регіонів під час дострокових парламентських виборів 30 вересня 2007 року.

Член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ видав зареєстрованим народним депутатам тимчасові посвідчення.