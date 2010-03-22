У БЮТ пронюхали, що ПР готує спецоперацію в оточенні Черновецького

Народний депутат України від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО переконаний, що Партія регіонів не зацікавлена у дострокових виборах в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами депутата, “регіонали” усвідомлюють, що в них немає серйозної підтримки в місті Києві для здобуття перемоги.

В.БОНДАРЕНКО переконаний, що “заплановано спецоперацію по заміні заступників ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його оточення на представників іншого регіону, який сьогодні комплектує кадри по всій Україні”. На його думку, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ утримається на посаді, але матиме набагато менший вплив на вирішення питань в Києві. Депутат також прогнозує, що залишиться на посаді і заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, оскільки “сьогодні він є недоторканним, тому що його батько (йдеться про народного депутата України від НУ-НС Станіслава ДОВГОГО - УНІАН) активно пішов у коаліцію з Партією регіонів у Верховній Раді”.

В.БОНДАРЕНКО вважає, сьогодні цей процес із заміни кадрів уже розпочався, оскільки в Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “вже за спиною працює регіонал Віктор СІВЕЦЬ (в. о заступника голови КМДА – УНІАН), а також ряд начальників управлінь “працюють на регіоналів”. “Йде процес вимивання з оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО тих людей, яких він привів, і буде здійснюватися їх заміна”, - наголосив В.БОНДАРЕНКО.

За його прогнозами, може бути звільнений перший заступник голови КМДА Денис БАСС, а також “незрозуміло, що там робити Ірені КІЛЬЧИЦЬКІЙ (заступник голови КМДА - УНІАН)”. Депутат вважає, що може відбутися і реорганізація, при якій кількість заступників мера Києва із 19-ти зменшиться до 8-ми.

В.БОНДАРЕНКО зазначив, що під час наради прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва відбулося “лише випускання пару з метою показати киянам, що центральна влада занепокоєна ситуацією в місті”. “Я не бачу жодного кроку нової влади по наведенню порядку в Києві з тим, щоб усунути від влади людей, які розбазарювали Київ і фактично знищили його”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що київській владі відведено тримісячний термін для вирішення проблем у столиці.

«Ми відводимо небагато часу - три місяці максимум. Ці три місяці не означають, що ми вас відпускаємо у вільне плавання. Якщо ситуація не покращиться, то доведеться вживати більш жорстких заходів», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ заявив, що влада у столиці працює незадовільно, назвавши однією з причин цього невірну розстановку кадрів. “Багато чиновників не є фахівцями у галузі місцевого господарства. Частина керівників взагалі призначена за незрозумілими критеріями”, - сказав М.АЗАРОВ.

“Тому питання ставиться жорстко: або покращуйте свою роботу, або добровільно пишіть заяви”, - наголосив прем’єр.