Янукович придумав, як використати кризу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання Комітету з економічних реформ підготувати не пізніш ніж упродовж 60 днів проект програми економічних реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив під час першого засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

«Перший проект програми економічних реформ повинен бути підготовлений не пізніше, ніж за 60 днів. Немає права марнувати жодного дня. Потрібно використовувати кризу для глибоких і системних реформ як шанс для модернізації економіки», - наголосив Президент.

Він відзначив, що пріоритетними напрямками такої програми повинні стати забезпечення сталого економічного розвитку, формування комфортного бізнес-клімату та залучення інвестицій; технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури; створення умов для економічного розвитку регіонів; формування нової якості міжнародної інтеграції та економічної співпраці держави; а також корінна реформа соціальної сфери.

«Безумовно, що кілька останніх років Україна стояла перед вибором: або сценарій стагнації і життя одним днем – і ми знаємо, що при цьому були присутні популістські обіцянки, або глибинні реформи і якісний ривок уперед у національному розвитку», - сказав глава держави і зауважив, що минула влада «зруйнувала в Україні стабільність і державний механізм управління».

«Зараз ми прийшли до влади, щоб дати країні зміни, дати нове дихання. Ми відкриємо людям нові перспективи через повноцінні реформи. Я впевнений, що ми вийдемо з кризи сильнішими і зробимо якісні реформи на шляху до стратегічної мети – через десять років увійти до двадцятки найрозвиненіших країн світу», - підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що реформи будуть проводитися з дотриманням принципів публічності, реалістичності, професіоналізму і системності, а також з орієнтуванням на результат, а не на процес.