Тимошенко поставила Україні діагноз

В Україні починається новий етап одужання. Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Черкасах на сесії міської ради, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Вона зазначила, що в містах, де існує більшість БЮТ, є можливість докорінно змінити ситуацію на краще. Як приклад вона навела Черкаси.

«Сьогодні ми зібрались у вашій сесійній залі, щоб змінити правила гри, змінити непрозорі, тіньові схеми продажу землі, корумповані схеми надання в оренду комунального майна на прозорі правила гри, які забезпечать додаткові надходження до місцевого бюджету, такі необхідні для всіх міст України», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в Україні всі чудово знають, які махінації проводяться з землею, як незаконно наживаються на оренді, і за рахунок цієї незаконної оренди земля міст переходить у чиюсь власність.

«Чому нам не змінити цю ситуацію? Чому ми не можемо з вами запровадити відкриті, прозорі схеми продажу земельних ділянок», - запитала вона.

Лідер БЮТ повідомила, що в окремих містах бюджет зріс у 3,5 рази виключно за рахунок проведення відкритих аукціонів з продажу земельних ділянок.

Звертаючись до депутатів Черкаської міської ради, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: «Сьогодні у вас є можливість започаткувати відкриті аукціони».

Лідер БЮТ висловила переконання, що коли запрацює механізм проведення відкритого і прозорого продажу землі, тоді країна буде жити по-іншому.

Звертаючись до депутатів міської ради, вона повідомила, що вчора уряд Віктора ЯНУКОВИЧА оголосив про необхідність зменшення тарифів у містах України. «Чому він це зробив», - запитала вона. «Тому що у Києві фракція БЮТ відстояла зниження тарифів до їх економічно обґрунтованого рівня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо ми з вами започаткуємо продуктивну співпрацю між фракціями, тоді вся Україна буде нас наслідувати», - сказала вона.

Також лідер БЮТ повідомила, що в неї відбулися зустрічі з Черкаським міським головою Сергієм ОДАРИЧЕМ та з головою Черкаської обласної ради Володимиром ГРЕСЕМ. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в усіх питаннях, які обговорювалися, було повне взаєморозуміння і гармонія.

На завершення лідер БЮТ сказала: «Я вірю в те, що якщо ми не можемо об’єднатися політично, ми можемо об’єднатися навколо того, щоб разом працювати заради нашого спільного добробуту».