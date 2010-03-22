Янукович «наказав» Герман за ініціативу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив відповідальних посадових осіб за пріоритетні напрямки здійснення реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ В.ЯНУКОВИЧ призначив керівників робочих груп, які в рамках функціонування цієї структури відповідатимуть за пріоритетні напрямки реформування.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ очолив групу технологічної модернізації економіки і розвитку інфраструктури; віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО - групу реформ соціальної сфери і підвищення якості життя; віце-прем’єр-міністр Віктор ТИХОНОВ - групу регіонального економічного розвитку; віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО - групу сталого економічного розвитку бізнес-клімату та інвестицій; міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО відповідатиме за напрямок міжнародної інтеграції і співпраці; міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ опікуватиметься законодавчим та інституційним забезпеченням реформ.

Водночас під час обговорення організаційної структури і пріоритетних напрямків діяльності Комітету з економічних реформ заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН виступила з ініціативою також утворити робочу групу з реформування гуманітарної сфери і культури та висловила готовність очолити цей напрямок.

У свою чергу Президент В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що «ініціатива завжди наказуєма» і, не отримавши заперечень від членів Комітету з економічних реформ, схвалив ініціативу Г.ГЕРМАН щодо реформування гуманітарної сфери і культури.

Глава держави також доручив главі своєї Адміністрації, головам обласних державних адміністрацій, голові Ради міністрів АР Крим у десятиденний термін утворити регіональні комітети з економічних реформ та налагодити координацію в роботі з виконавчим секретарем Комітету з економічних реформ Іриною АКІМОВОЮ.