Міжбанк закрився падінням долара і євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9570/7,9640 грн./дол., на 12.00 ціни впали до 7,9480/7,9550 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 7,9350/7,9450 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15.30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,95 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2713/0,2717 грн./рубль, на 12.00 ціни знизилися до 0,2710/0,2712 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2703/0,2706 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,6250 рублів за долар (+0,3450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3515/1,3517 дол./євро, а на 15.30 упали до 1,3478/1,3480 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7570/10,7695 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вниз – 10,7415/10,7530 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли значень 10,6980/10,7130 грн./євро.