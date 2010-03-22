Одеський губернатор змусить підлеглих повзати на колінах

Кожний з чиновників Одеської обласної державної адміністрації, який хоче й надалі залишитися на своїй посаді, має бути готовий працювати «24 години на добу», «на колінах проповзти всю область, щоб знати, що відбувається на місцях».

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив новий голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК сьогодні на апаратній нараді в ОДА.

За словами нового керівника області, він має намір структурно перебудувати облдержадміністрацію, зробити так, щоб було "не соромно дивитися людям в очі". Причому всі районні адміністрації мають працювати під контролем ОДА.

«Ніхто не житиме своїм життям, а буде під контролем, і навіть, якщо знадобиться, - під пресом», - наголосив Е.МАТВІЙЧУК, додавши, що ставить перед чиновниками мету – «заробляти гроші до бюджету» регіону, зокрема, шляхом участі в спеціальних програмах, спрямованих на залучення інвестицій в регіон.

Керівництву облуправління міліції новий губернатор доручив посилити боротьбу з корупцією. Втім, додав він, працівники правоохоронних структур і податківці «повинні заробляти, а не обдирати підприємців».

Найближчим часом в облдержадміністрації буде створена могутня прес-служба, повідомив Е.МАТВІЙЧУК, і «кожен чиновник звітуватиме про виконану роботу не лише перед губернатором, але й перед людьми».

Довідка УНІАН. Е.МАТВІЙЧУК був призначений головою Одеської ОДА 18 березня 2010 року.

Е.МАТВІЙЧУК народився в 1963 році у Великих Лучках Мукачівського району Закарпатської області. За фахом - вчитель фізики. Працював старшим інспектором Чопської митниці, був президентом ужгородського ФК "Верховина", шеф-редактором газети "Євро-центр". До парламенту четвертого скликання потрапив у складі блоку "Наша Україна" за квотою партії "Солідарність" Петра ПОРОШЕНКА. Працював у Комітеті з питань свободи слова та інформації як член фракції "Наша Україна" з травня 2002 по жовтень 2003 року.

Останні три виборчі кампанії керував обласним штабом Партії регіонів і кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА в Одеській області.