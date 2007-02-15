Азаров звинуватив Тимошенко у плагіаті

Міністерство фінансів України звинувачує Блок Юлії Тимошенко в плагіаті ідей Партії регіонів щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на аукціонах. Про це «proUA» повідомили у прес-службі Мінфіну.

«Очевидно, інтелектуальна криза у БЮТ досягла того рівня, коли не тільки не з’являються конструктивні ідеї, але й виявляється нездатність бодай вивчити чинне законодавство», - йдеться у повідомленні прес-служби в контексті ініційованого БЮТ ухвалення закону щодо заборони приватизації української ГТС.

Як продовжили у прес-службі, Тимошенко сьогодні активно просуває ідею продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на аукціонах як свою власну, ігноруючи те, що продаж земельних ділянок на аукціонах уже законодавчо унормований, наводячи, зокрема, слова Тимошенко про те, що поки БЮТ не підняла питання аукціонів на землю, «в жодній раді України взагалі питання аукціонів не обговорювали».

«Насправді антикризова парламентсько-урядова коаліція з ініціативи фракції Партії Регіонів ще восени минулого року, вперше за історію незалежної України, почала врегульовувати дійсно проблемне, дійсно болюче питання продажу земельних ділянок», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначається, це зафіксовано у Законі «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Так, одним із джерел доходів державного бюджету в 2007 році визначено надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

Відповідною нормою Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» внесені зміни до Земельного кодексу України, Законів «Про приватизацію державного майна» та «Розмежування земель державної та комунальної власності», які законодавчо врегульовують здійснення продажу таких земельних ділянок разом з об’єктами приватизації виключно на аукціонах.

Зазначається також, що уряд Януковича ще 26 вересня 2006 року, до початку бюджетного року, прийняв постанову, якою врегульовано процедуру підготовки до продажу та сам продаж земельних ділянок разом з об’єктами приватизації на аукціонах.

Організацію робіт з підготовки і продажу земельних ділянок разом з об’єктами приватизації законодавчо закріплено за Фондом державного майна України. При цьому ФДМУ призначено необхідні для виконання цього завдання бюджетні видатки.

Затверджений Порядок продажу земельних ділянок передбачає перехід права власності на землю після сплати її вартості, визначеної за результатами аукціону.

Продаж земельних ділянок разом з об’єктами приватизації на аукціонах дозволить прозоро і ефективно здійснювати цей процес та акумулювати в державний бюджет прогнозно 1,2 млрд. гривень.

Водночас Уряд розробляє механізми, які б дозволили отримувати ділянки для будівництва соціального житла та на державні потреби за прийнятною ціною.

Порядок аукціонного продажу земельних ділянок, визначений для земель державної власності, цілком можна розповсюдити на об’єкти комунальної власності. Для цього місцеві ради повинні спокійно, грамотно розглянути цю проблему і прийняти відповідні рішення.

«Але які можуть бути рішення, коли опозиційні сили блокують і зривають сесії місцевих рад, не дають розглядати взагалі ніякі питання? До речі, ради, в яких представники БЮТ та інших опозиційних сил мають більшість, давно уже могли б вирішити проблему, проте, не поспішають відкривати шлях до прозорого продажу землі», - резюмують в прес-службі.