Кабінет міністрів подав у суд на Президента

Кабінет міністрів направив ряд позовів проти Президента України в адміністративні суди, повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на вчорашньому засіданні уряду було схвалено 8 адміністративних позовів «проти Президента».

“Кабінет міністрів вважає, що Президент незаконно видав розпорядження щодо призначення голів адміністрацій”, - сказав І.ПУКШИН.

За його словами, у нього немає точної інформації, скільки позовів було і ще буде передано до Печерського районного суду Києва, але йому відомо, що також готується позов щодо указів Президента про призначення виконувачів обов’язків голів райдержадміністрацій.

І.ПУКШИН назвав позови незрозумілими і некоректними. Він наголосив, що у позовах відсутня аргументація, які саме права позивача порушуються і які закони порушив Президент, що є обов’язковою умовою складання позовної заяви.

Як нагадав І.ПУКШИН, відповідно до Конституції Президент призначає і звільняє голів адміністрацій за поданням Кабінету міністрів. «Так, у серпні були подання Кабінету міністрів щодо 9 осіб про призначення їх на посади (голів облдержадміністрацій). У зв’язку зі зміною уряду міністр Кабінету міністрів листом звернувся до глави Секретаріату, щоб зазначені документи повернути», - розповів суть справи І.ПУКШИН.

Він наголосив, що для того, аби на законних підставах відкликати ці подання, потрібно було ухвалити відповідне рішення на засіданні уряду, а не надсилати лист від імені окремого міністра.

І.ПУКШИН наголосив на тому, що рішення про відкликання має прийматись колегіально, усім складом уряду, а не особисто прем’єр-міністром чи окремим міністром. «Тобто, на мій погляд, зазначені позови з юридичної точки зору є некоректними», - сказав І.ПУКШИН.

Також він повідомив, що “сьогодні-завтра” буде підписано указ про створення служби у Секретаріаті Президента, яка захищатиме інтереси Президента в судах. Він зазначив, що на сьогодні ці функції виконує Міністерство юстиції, але оскільки позови зараз ідуть якраз від Кабінету міністрів, то виходить, що позивач і відповідач - в одній особі.

І.ПУКШИН також зауважив, що Президент не буде звертатись із зустрічними позовами до Кабінету міністрів. «Не личить Президенту в загальних судах з’ясовувати стосунки з певними відомствами, тим більше з Кабінетом міністрів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого газета “Экономические известия” з посиланням на заступника міністра Кабінету міністрів Олену ЛУКАШ повідомила, що парламентська коаліція має намір оскаржити в Конституційному суді 10% указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА, виданих з моменту призначення Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром.