Ющенко хоче відправити уряд у відставку?

Президент України може звернутись до Конституційного Cуду за роз’ясненням, чи може він відправити у відставку уряд, повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи наміри Кабінету міністрів оскаржити у Конституційному Суді 10% указів Президента, І.ПУКШИН наголосив, що хотів би побачити, які укази, на думку Кабміну, є незаконними або неконституційними.

«Якщо судити по тих адміністративних позовах, ми можемо говорити про рівень їхньої підготовки, але я зі свого боку хочу наголосити, що за останні шість місяців багато постанов Кабінету міністрів указами Президента було призупинено і Президент звертався до Конституційного суду», - сказав він.

І.ПУКШИН зауважив, що в разі, якщо Кабмін, буде проводити «політику таким чином, то ми переглянемо все таки свою роботу».

На прохання журналістів пояснити, що означають його останні слова, І.ПУКШИН зазначив, що Кабінет міністрів, відповідно до Конституції, відповідальний не лише перед парламентом, а й перед Президентом України. «Хоча ця норма в Конституції не розкрита, я вважаю, що у Президента є право звернутись до Конституційного суду за роз’ясненням, точніше, за отриманням офіційного тлумачення цієї норми – чи є право у Президента відправляти уряд у відставку, оскільки у Конституції передбачена чітка норма відповідальності перед Президентом Кабінету міністрів», - сказав він.

На запитання, чи готується таке подання, І.ПУКШИН відповів: «Якщо підготуємо ближчим часом, ми повідомимо». Водночас після численних уточнюючих запитань журналістів він сказав, що таке подання готується.