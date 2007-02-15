Ахметов стверджує, що Партія регіонів та БЮТ ”просто об`єдналися”

Народний депутат, член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Рінат АХМЕТОВ заявив, що він чудово сприймає об`єднання Партії регіонів з БЮТ і вважає, що це виведе країну на якісно новий рівень.

Про це Р.АХМЕТОВ сказав у Донецьку, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє офіційний інформаційний сервер Партії регіонів.

«Коли дві сили об`єднуються заради цінностей, які виведуть країну на якісно новий рівень, я це сприймаю чудово», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Водночас він заперечує можливість приєднання БЮТ до Антикризової коаліції і формування єдиного виборчого списку БЮТ і Партії регіонів. «БЮТ не може до нас приєднатися. Ми просто об`єдналися. Єдиного списку, звичайно, не може бути», - сказав він.

Депутат також заперечує можливість переобрання Віктора ЯНУКОВИЧА на найближчому з`їзді Партії регіонів і вважає заяву про зміну лідера регіоналів дурощами. «Мені незручно, що весь час доводиться коментувати дурощі. Лідер Партії регіонів – Віктор ЯНУКОВИЧ. Мені здається, що він достатньо успішний, і його уряд добився економічного зростання», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Нагадаємо, 8 лютого ц.р. на прес-конференції керівник фракції Партії регіонів в парламенті Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів не планує змінювати лідера.