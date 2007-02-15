Україна просить Європу не вважати її частиною Африки

Представник України при Європейських Співтовариствах Роман ШПЕК закликає депутатів Європарламенту долучитися до переговорів про нову угоду з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ШПЕК заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на засіданні Делегації Європарламенту по зв’язках з Україною.

“Ми готуємо перший офіційний раунд переговорів на 5 березня і очікуємо, що Європейській парламент буде активним гравцем в переговорному процесі”, - сказав Р.ШПЕК.

Він привітав ініціативи Європарламенту підготувати доповіді щодо нової угоди з Україною та щодо розвитку економічного співробітництва і торгівельного партнерства з Україною, а також висловив сподівання, що депутати активно сприятимуть переговорному процесу.

“Ми сподіваємося, що ви спонукатимете Єврокомісію та країни-члени бути далекоглядними, творчими і не забувати, що Україна – це частина Європи, а не частина Африки”, - сказав Р.ШПЕК.

В своєму виступі він ознайомив депутатів з поточною економічною та політичною ситуацією в Україні, а також подякував за внесення на розгляд Європарламенту декларації про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

По завершенню засідання Делегації Р.ШПЕК вручив трьом депутатам Європарламенту – Яцеку САРЮШ-ВОЛЬСЬКОМУ, Чарльзу ТАННОКУ та Елмару БРОКУ (всі троє – група народних та демократичних партій) ордени “За заслуги”.