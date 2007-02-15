Мартинюк приміряв мантію судді Конституційного Суду

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК заявляє, що Конституцією України не передбачено право Президента розпускати Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву про намір глави держави звернутися з поданням до Конституційного Суду стосовно того, чи має право Президент розпускати уряд.

«Якщо би я був членом Конституційного Суду, то я одразу відповів би на це запитання – в Конституції не записано подібне право за Президентом», - сказав А.МАРТИНЮК.

При цьому перший заступник голови ВР наголосив, що Президент України має конституційне право звернутися з будь-яким поданням до Конституційного Суду.

«Він може звернутися до Конституційного Суду з будь-яким питанням, яке вважає за потрібне», - сказав А.МАРТИНЮК.

В той же час він наголосив, що «не можна питати у Конституційного Суду того, чого не має в Конституції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зазначив, що Президент України може звернутись до Конституційного Cуду за роз’ясненням, чи може він відправити у відставку уряд.