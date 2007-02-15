Тимошенко: фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ працюють на земельну мафію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що «фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ у Черкаській міській раді працюють на земельну мафію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час зустрічі з учасниками пікетування сесії Черкаської міської ради.

За словами лідера БЮТ, ці фракції, використовуючи будь-які можливості, блокують прийняття рішення про користування об’єктами комунальної власності та оренду земель міста виключно на умовах аукціону.

У той же час вона заявила, що упевнена в тому, що до кінця дня сесія таки прийме рішення щодо проведення аукціонів. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона не поїде з Черкас доти, доки депутати не приймуть цього рішення.