Тимошенко: фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ працюють на земельну мафію
18:26, 15 лютого 2007Політика
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Лідер БЮТ продовжує тур по Україні
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що «фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ у Черкаській міській раді працюють на земельну мафію».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час зустрічі з учасниками пікетування сесії Черкаської міської ради.
За словами лідера БЮТ, ці фракції, використовуючи будь-які можливості, блокують прийняття рішення про користування об’єктами комунальної власності та оренду земель міста виключно на умовах аукціону.
У той же час вона заявила, що упевнена в тому, що до кінця дня сесія таки прийме рішення щодо проведення аукціонів. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона не поїде з Черкас доти, доки депутати не приймуть цього рішення.
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