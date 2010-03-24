Ющенко каже, що попереджав Януковича щодо Табачника

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що очільник Міністерства освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК є міністром, який “некоректно ставиться” до інтересів української нації.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю «5 каналу».

На його думку, Д.ТАБАЧНИК – «не той міністр, у данину політики якого треба знімати шляпу».

«Це міністр, який може принести тільки розкол у вищу школу й українську освіту. Це людина, яка не шанує, зневажає наше коріння, яка некоректно ставиться до інтересів моєї нації», - заявив колишній глава держави.

Він також повідомив, що говорив про це своєму наступникові Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО заявив, що не поділяє рішення чоловіка колишньої глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО, який став заступником Д.ТАБАЧНИКА.

«Це рішення глибоко неправильне. Не в тому плані, що воно міняє політичні акценти – ні! Я попросив Віру Іванівну, після того як дізнався про таке рішення, зробити заяву: відмежуватися політично, прокоментувати візію політики ТАБАЧНИКА для України. Це було зроблено», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня голова Ради партії «Наша Україна» В.УЛЬЯНЧЕНКО, коментуючи для УНІАН призначення її чоловіка Віктора ІВЧЕНКА заступником міністра освіти і науки, заявила, що персональні призначення на посади в МОН чи інші державні установи не змінять її особистої оцінки щодо Д.ТАБАЧНИКА.

Також, за її словами, це не змінить позиції «Нашої України». «А позиція полягає в тому, що ТАБАЧНИК має піти у відставку як одіозний політик, чиї погляди не сумісні з українською національною освітою», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.