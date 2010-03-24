Ющенко підозрює, що Янукович сплів хитру комбінацію

Колишній Президент, лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО припускає, що через декілька тижнів Конституційний Суд визнає нелегітимною новостворену коаліцію, що, в свою чергу, призведе до дострокових парламентських виборів.

Про це він заявив в інтерв’ю “5 каналу”,повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що досягти єднання можна виключно конституційним шляхом. Водночас формування коаліції не на фракційній основі, вочевидь, - антиконституційний крок Президента, сказав він. «Якщо обрана дорога таким чином формувати коаліцію, а значить - нелегітимний уряд, це вже «жовта картка» неповаги до Конституції, гарантом якої є Президент України», - заявив він.

«Тушками» формувати більшість - це поступити незаконно, нещиро і недемократично», - додав лідер «Нашої України».

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив припущення, що формування нелегітимної коаліції - це політичний крок нового Президента, мета якого - дострокові парламентські вибори.

«Я не виключаю того, що цей крок свідомо був зроблений Президентом - прийти, коли ти в фаворі, до нових парламентських виборів, а не через 2,5 роки, коли ти вже будеш відповідати за 90% того, що ти вже сказав і зробив або не зробив», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

«Можливо, через декілька тижнів Конституційний Суд дасть шанс вийти із незаконного поля формування і уряду, і коаліції, і ми прийдемо до дострокових парламентських виборів. Можливо, це політичний хід», - додав В.ЮЩЕНКО.