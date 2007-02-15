ООН запускає антитерористичний веб-проект

23:30, 15 лютого 2007
Політика
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Ініціатива нового генсека

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун ініціював створення онлайн-довідника, присвяченого глобальній стратегії ООН у боротьбі з тероризмом. Інтернет-проект представить країнам весь спектр ресурсів, які має в своєму розпорядженні Організація. Крім того, він збере разом інформацію з департаментів, програм і фондів, задіяних у глобальній антитерористичній стратегії ООН.

ООН має намір зосередити свою увагу на виявленні джерел фінансування тероризму, захисті та охороні ядерних, радіологічних, хімічних і біологічних матеріалів.

У рамках цього проекту ООН готова надати допомогу державам щодо розробки національних антитерористичних законодавств, підтримки програм захисту прав людини, освітніх проектів виховання толерантності.

РІА "Новости"

 

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