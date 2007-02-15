Тимошенко: БЮТ контролюватиме свої фракції в місцевих радах

Блок Юлії Тимошенко відстежуватиме ті рішення, що приймаються фракціями БЮТ у місцевих радах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час зустрічі з учасниками пікетування сесії Черкаської міської ради.

«Таким чином, ми подивимося, як і за що голосують наші депутати, як вони виконують свої обіцянки перед виборцями. І якщо їхні рішення йтимуть у розріз з виборчими обіцянками, то таким депутатам доведеться повернути свої мандати», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що таку можливість дає закон України про імперативний мандат.