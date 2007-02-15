Тимошенко: БЮТ контролюватиме свої фракції в місцевих радах
23:31, 15 лютого 2007Політика
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Про це вона заявила пікетувальникам
Блок Юлії Тимошенко відстежуватиме ті рішення, що приймаються фракціями БЮТ у місцевих радах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час зустрічі з учасниками пікетування сесії Черкаської міської ради.
«Таким чином, ми подивимося, як і за що голосують наші депутати, як вони виконують свої обіцянки перед виборцями. І якщо їхні рішення йтимуть у розріз з виборчими обіцянками, то таким депутатам доведеться повернути свої мандати», - наголосила лідер БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що таку можливість дає закон України про імперативний мандат.
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