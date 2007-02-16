Янукович вважає, що Секретаріат Ющенка не тим займається

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що підставами для заяв Секретаріату Президента про відставку уряду були емоції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час відкриття вокзального комплексу «Дарниця».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, це питання ще не обговорювалось з юридичної точки зору, але воно обов’язкового буде обговорено на засіданні Кабінету міністрів.

«Якщо підставою чи однією з причин Президента було обурення, що ми подали позови про неконституційність деяких указів щодо звільнення голів районних адміністрацій і так далі, я вважаю, що це емоції», - відзначив прем’єр.

На його думку, «якщо ми будемо дотримуватись законів України на вищих щаблях влади, тоді буде влада, тоді буде держава. Якщо ми будемо і надалі на вищому рівні порушувати закон, тоді нічого не вийде».

За словами прем’єра, владі потрібно займатись наведенням порядку в економіці, покращувати добробут людей, «а з’ясування стосунків не є тією справою, якою треба займатися владі, треба працювати».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може звернутись до Конституційного Cуду за роз’ясненням, чи може він відправити у відставку уряд.