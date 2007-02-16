Янукович заявив, що завжди буде на боці Президента

11:09, 16 лютого 2007
Політика
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Прем`єр поправить Шуфрича

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що він проти будь-яких зазіхань на повноваження Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відкриття вокзального комплексу «Дарниця» у Києві, коментуючи думку міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА про позбавлення Президента повноважень, передбачених Конституцією.

«Я проти будь-яких зазіхань на повноваження Президента, я буду відстоювати повноваження Президента згідно з Конституцією, так як і Президент їх відстоює», - зазначив прем’єр.

За словами ЯНУКОВИЧА, він буде завжди на боці Президента і на боці Конституції.

Водночас він сказав, що йому не відомо про подібні коментарі Н.ШУФРИЧА. «Тому якщо те, що казав Н.ШУФРИЧ, підтвердиться, - я не чув того, що він казав, – якщо це некоректно, то ми його поправимо», - сказав прем’єр.

14 лютого Н.ШУФРИЧ в інтерв’ю УНІАН висловився за скасування права Президента на внесення до парламенту за пропозицією парламентської більшості кандидатури прем’єр-міністра. Водночас він заявив: “У мене є приватна думка, що навіть ті повноваження, які є у нашого Президента, – зайві. І якщо реформа удосконалюватиметься, я упевнений, що Президент позбудеться права подавати міністра закордонних справ і права призначати губернаторів. Адже це органічні функції Кабміну. Крім того, мені здається, що ми полегшимо Президентові життя, адже це те, до чого він сам прагне”.

 

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