Депутати БЮТ перейшли в опозицію в усіх місцевих радах Харківщини

Депутати Блоку Юлії Тимошенко в обласній, міських та районних радах Харківщини оголосили про перехід в опозицію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», рішення про це ухвалено на загальних зборах депутатів фракцій БЮТ всіх місцевих рад Харківської області.

«Всього за кілька тижнів перебування при владі команда на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ показала, - йдеться у заяві бютівців, - як вони збираються правити Україною, виконувати свої обіцянки перед виборцями, дотримуватися вимог Конституції, загальнолюдських цінностей, таких як порядність, гідність та честь».

«Саме завдяки конституційному перевороту, масового «скуповування» народних депутатів, - заявляють депутати БЮТ, - були сформовані так звана коаліція у Верховній Раді та нелегітимний уряд на чолі з Миколою АЗАРОВИМ. В країні вже з перших днів правління цієї антиукраїнської влади, уособленої В.ЯНУКОВИЧЕМ та в цілому Партією регіонів, згортається свобода слова, з посад безпідставно звільняються всі ті, хто не засвідчив лояльність новому керівництву. Замість обіцяного збільшення соціального захисту людей, новий уряд уже розпочав розмови про кардинальне скорочення соціальних витрат та підвищення тарифів».

Автори заяви зазначають, що сьогодні «на основі патріотичних сил в нашій країні уже розпочато формування потужного єдиного опозиційного демократичного руху. І, перш за все, 16 березня ц.р. у Верховній Раді сформована об`єднана парламентська опозиція, до якої увійшли вісім парламентських партій та 175 депутатів. І ми переконані, що мине зовсім небагато часу, і Україна буде мати потужну опозицію демократичних та патріотичних сил, і тоді ми зможемо зберегти демократичні завоювання, не дамо країні скотитися в тоталітарну прірву».

«Ми заявляємо про перехід в опозицію до В.ЯНУКОВИЧА та його виконавчої влади і звертаємося до всіх депутатів місцевих рад області від демократичних сил негайно включитися у спільну боротьбу на захист України, її демократичного майбутнього. Саме сьогодні ми повинні кріпити єдність, робити одну спільну справу – захищати Україну. І заради цього пропонуємо в рядах опозиції не протистояння, а конструктивний діалог. І тільки так ми зможемо повернути Україну на демократичний, європейський шлях розвитку», - йдеться у заяві депутатів-бютівців.