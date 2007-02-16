Гавриш запропонував Ющенку протиотруту від Януковича

Член Вищої ради юстиції України Степан ГАВРИШ вважає, що після вступу в дію конституційної реформи Президент України Віктор ЮЩЕНКО не може відправити уряд у відставки, але може винести йому резолюцію недовіри.

Таку думку С.ГАВРИШ висловив сьогодні в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№28, 16 лютого).

«У Конституції написано, що уряд відповідальний перед Президентом. Що це таке - ніхто не знає. Але ця норма залишилася від старої Конституції, коли уряд міг бути відправлений у відставку саме Президентом країни. Глава держави сьогодні не може відправити уряд у відставку. Але може висловити йому резолюцію недовіри. До речі, це досить цікавий інститут, оскільки, з погляду будь-якої цивілізованої держави, уряд у цьому випадку йде у відставку», – сказав С.ГАВРИШ.

Разом із тим, він не бачить підстав для відставки уряду. «Оскільки форми відставки Кабміну, способи їх здійснення чітко, імперативно, вичерпно виписані в Конституції», - пояснив він.

С.ГАВРИШ вважає, що звернення Глави держави в Конституційний суд за роз`ясненням можливості відправити уряд у відставку є політичним рішенням. «Це відповідь Глави держави на дії уряду, який по відношенню до нього поводиться достатньо жорстко, постійно зсовуючи його з конституційного поля. І Президент поки, очевидно, протиотрути не знайшов, хоча вона лежить на поверхні», - підкреслив він.

На його думку, «протиотрута» полягає в процедурі, за якою було проведено набрання чинності Законом про Кабінет міністрів. «Наприклад, КС може констатувати, що з моменту набрання чинності цим законом уряд цілком може бути поза конституційним полем. З другого боку, навряд чи КС зможе провести якусь дію, оскільки він сьогодні жодного разу не показав здібності хоч до якогось рішення хоча б з одного питання. Всі 8 місяців своєї роботи він перебуває в такому собі законодавчому анклаві. Й не відомо, що там відбувається», - сказав С.ГАВРИШ.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може звернутися до Конституційного Суду за роз`ясненням, чи може він відправити у відставку уряд.